Фрідріху Мерцу забракло голосів, аби стати канцлером Німеччини з першої спроби

Це – перший випадок в історії.

Голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц під час презентації спільної коаліційної угоди в німецькому Бундестазі,, 9 квітня 2025

Фрідріху Мерцу забракло голосів, аби стати канцлером Німеччини. У першому турі він отримав лише 310, а необхідно принаймні 316, пише The Guardian. Це – перший такий випадок за всю повоєнну історію. Тепер Бундестаг обговорить подальші дії.

Голосування за канцлера відбувається анонімно. Коаліція, уряд якої мав очолити Мерц, має 328 депутатів, а загалом їх 630.

Згідно з процедурою, якщо кандидату в канцлери забракло голосів для отримання абсолютної більшості (половина + 1 голос), то буде другий тур. Для обрання нового кандидата Бундестаг має 14 днів. Мерц теж має шанси – йому не заборонено висуватися надалі. Якщо за два тури кандидат не набере абсолютної більшості, то в третьому турі канцлером стане той, хто отримає просту більшість.

Мерц мав очолити коаліційний уряд Християнсько-демократичного союзу/Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократів. Учора його попередника, соціал-демократа Олафа Шольца урочисто провели з посади. Наостанок Шольц поговорив із президентом України Володимиром Зеленським.

Фрідріх Мерц займає позицію сильної підтримки України. Він неодноразово сигналізував, що готовий посилити постачання озброєння, зокрема надати ракети Taurus, але за умови схвалення цього партнерами.