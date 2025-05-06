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OpenAI відмовляється від плану перетворення на комерційний бізнес

Рішення залишити некомерційний підрозділ під контролем групи ухвалено після кампанії тиску з боку Ілона Маска

OpenAI відмовляється від плану перетворення на комерційний бізнес
Сем Альтман
Фото: EPA/UPG

OpenAI відмовляється від планів стати комерційною компанією, залишаючи розробника ChatGPT під контролем некомерційної ради після жорсткої критики з боку Ілона Маска, повідомляє Financial Times.

Компанія, яка займається штучним інтелектом бореться за своє майбутнє. Генеральний директор Сем Альтман протистоїть зі співзасновником і технологічним підприємцем Маском, а також з колишніми співробітниками та науковцями у сфері ШІ.

OpenAI, яка нещодавно залучила 260 млрд доларів, стверджувала, що їй потрібна спрощена корпоративна структура, щоб розблокувати більше інвестицій. Але критики заявили, що якщо некомерційна рада групи не збереже контроль, вона не виконає своєї основної місії: гарантувати, що ШІ приносить користь людству.

У компанії заявили, що натомість змінить статус своєї комерційної дочірньої компанії. Це означатиме, що інвестори компанії, зокрема Microsoft, та співробітники володітимуть звичайними акціями, а не правом на частку прибутку, при цьому некомерційна організація збереже остаточний контроль.

Некомерційна організація також отримає велику частку в комерційному підрозділі, який стане компанією суспільного блага ‒ структурою, що зосереджується на суспільному благі, окрім прибутку.

Маск, який покинув OpenAI у 2018 році, намагався заблокувати її перетворення на комерційний бізнес. Він подав позов у Каліфорнії, стверджуючи, що OpenAI та Альтман порушили умови його контракту та вдавалися до шахрайства, перетворюючи компанію на комерційну. Маск також лобіював проведення OpenAI публічного аукціону з продажу активів некомерційної організації та подав заявку на суму 97,4 млрд доларів, щоб взяти під контроль групу.

Альтман заявив у понеділок, що рішення зберегти контроль над некомерційною організацією не було мотивоване зовнішнім тиском: “Ми всі одержимі нашою місією. Ви всі одержимі Ілоном”.

OpenAI також стикається зі складними переговорами з генеральними прокурорами Делаверу, де зареєстрована некомерційна організація, та Каліфорнії, де розташована її штаб-квартира, а також з її інвесторами, включно з Microsoft.
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