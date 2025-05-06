Wall Street Journal: анонс атаки на хуситів у чаті Signal від імені Гегсета зробив його радник

Не лише міністр, а й його військовий радник публікували чутливу інформацію в месенджері.

Американський міністр оборони Піт Гегсет використовував загальнодоступний месенджер Signal для справ Пентагону більш широко, ніж було відомо раніше. Він був учасником не менше десятка окремих чатів, повідомили Wall Street Journal люди, обізнані з його практикою.

Гегсет в одному з випадків доручив помічникам інформувати іноземні уряди про розгортання військових операцій у зашифрованому додатку. Також він використовував неурядову службу повідомлень для обговорення виступів у ЗМІ, відряджень за кордон, порядку денного та іншої не секретної, але конфіденційної інформації.

Двоє співрозмовників сказали, що Гегсет сам створив багато чатів та надсилав повідомлення з незахищеної лінії в своєму офісі в Пентагоні з персонального телефону. Деякі повідомлення надсилав його військовий радник, полковник морської піхоти Рікі Бурія, що мав доступ до телефону міністра.

"Саме Бурія опублікував у березні інформацію про неминучий напад США на бойовиків-хуситів у Ємені в чат-групі Signal, до якої входили дружина, брат та приватний адвокат секретаря", – повідомили журналісти.

Серед повідомлень, опублікованих Гегсетом у деяких інших чатах, були його роздуми на тему кадрових питань, програм Пентагону, що стикаються зі скороченням, та подробиці дебатів адміністрації стосовно національної безпеки. Однією з найбільш конфіденційної інформації було те, що Гегсет дозволяв помічникам розповідати союзникам про військові операції, повідомили два джерела.

За словами джерел, Гегсет надав перевагу Signal для управління щоденними операціями міністерства оборони, замість того, щоб використовувати величезну комунікаційну мережу Пентагону. Серед тих, кого він додавав до чатів, були члени його охорони, співробітники його особистого кабінету та кабінету заступника секретаря, а також помічники зі зв'язків з громадськістю. Щоб прочитати повідомлення, помічникам регулярно доводилося відходити від своїх столів і шукати місце в Пентагоні з телефонним зв'язком, який у будівлі працює нерівномірно.

Хоча попередні адміністрації також використовували Signal для неурядового листування, але використання месенджера для передачі чутливої інформації наражає на небезпеку її витоку.

"Персонал Міністерства оборони не використовуватиме облікові записи, що не належать Міністерству оборони, або особисті облікові записи електронної пошти, системи обміну повідомленнями чи інші непублічні інформаційні системи Міністерства оборони, окрім затверджених або авторизованих систем урядових підрядників, для ведення офіційних справ", – йдеться у службовій записці головного інформаційного директора Пентагону.

Незрозуміло, чи від моменту створення цього розпорядження посадовцям дозволили використовувати Signal.

Крім того, зникнення деяких повідомлень Гегсета без належної фіксації може бути порушенням закону, який вимагає зберігати офіційні записи.

Signal-гейт

Про використання Пітом Гегсетом месенджера Signal для робочого листування стало відомо завдяки редактору The Atlantic, якого випадкового додали в такий чат. Там йшло обговорення ударів, які США готували по хуситах. Удари були завдані саме в той час, який анонсували в чаті.

Таке нехтування обережністю призвело до скандалу, і дії міністра оборони та (уже колишнього) радника з питань національної безпеки Майка Волца спричинили службове розслідування. Волц, який додав журналіста до чату, позбувся посади – він має стати постпредом США при ООН. А от Гегсет залишиться очолювати Пентагон. Президент Дональд Трамп не вважає, що його за це варто звільняти.

Більше на цю тему – в матеріалі "Скандал входить у чат".