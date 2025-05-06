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США запровадили санкції проти воєначальника та ополчення М'янми, пов'язаних з кібершахрайством

Кібершахрайські операції генерують мільярди доходів для кримінальних авторитетів у М'янмі та їхніх спільників.

США запровадили санкції проти воєначальника та ополчення М'янми, пов'язаних з кібершахрайством
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

США запровадили санкції проти воєначальника М'янми, його двох синів та ополчення, яке він очолює. Це зроблено через їх сприяння кібершахрайству, торгівлі людьми та транскордонній контрабанді.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство фінансів США заявило, що воєначальник Со Чіт Тху є центральною фігурою в мережі незаконних та дуже прибуткових кібершахрайських операцій, спрямованих проти американців. 

Йдеться про фінансові санкції проти Со Чіт Тху, Каренської національної армії, яку він очолює, та його двох синів, Со Хту Е Му та Со Чіт Чіта. Будь-які активи в США, які вони можуть мати, заморожені, також американцям загалом заборонено вести з ними бізнес.

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“Кібершахрайські операції, такі як ті, що здійснює KNA, генерують мільярди доходів для кримінальних авторитетів та їхніх спільників, водночас позбавляючи жертв їхніх важко зароблених заощаджень та відчуття безпеки”, – наголосив заступник міністра фінансів США Майкл Фолкендер.

Ці санкції стали першими, пов’язаними з М’янмою, з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа.
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