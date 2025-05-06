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Трамп заявив, що триденне "путінське перемир'я" - це "вже багато"

Хоча раніше його радник відкидав кремлівські вигадки.

Трамп заявив, що триденне "путінське перемир'я" - це "вже багато"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі прокоментував пропозицію кремлівського диктатора Путіна про встановлення триденного "перемир'я" на час святкування пропагандистського дня перемоги. 

Як пише "Українська правда", республіканець заявив, що такий крок "може не здаватися великим досягненням", але насправді це нібито "дуже багато".

Трамп пояснив своє ставлення тим, що "варто згадати, з чого ми починали", вчергове розкритикувавши свого попередника Джо Байдена за те, що той "три роки не розмовляв з Путіним". Буцімто саме через це у Кремлі взагалі не хотіли жодного перемир'я.

Цікаво, що раніше спеціальний посланець Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог називав "путінське перемир'я" на три дні "абсурдним", наголошуючи на потребі всеосяжного припинення вогню бодай на 30 днів - це повністю збігається з позицією України, яку озвучив Президент Володимир Зеленський
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