​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
Екзитпол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон
Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання
Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
ГоловнаСуспільствоВійна

​Армія РФ обстріляла Херсонщину, є руйнування

Попередньо минулося без постраждалих.

​Армія РФ обстріляла Херсонщину, є руйнування
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Ввечері 5 травня російська армія обстріляла Херсонську область з мінометів.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Близько 18:15 окупанти атакували селище Білозерка з мінометів. Під час цього обстрілу було зафіксовано 6 “прильотів”.

Внаслідок російського обстрілу були пошкоджені два житлові будинки. В них вибиті вікна, зруйновано дах і двері та пошкоджено газову трубу. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Попередньо минулося без постраждалих.

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

  • У Херсонській області вчора Росія вбила одну людину і ще сімох поранила. Росіяни били по десятках населених пунктів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies