Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА
Ввечері 5 травня російська армія обстріляла Херсонську область з мінометів.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Близько 18:15 окупанти атакували селище Білозерка з мінометів. Під час цього обстрілу було зафіксовано 6 “прильотів”.
Внаслідок російського обстрілу були пошкоджені два житлові будинки. В них вибиті вікна, зруйновано дах і двері та пошкоджено газову трубу.
Попередньо минулося без постраждалих.
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
- У Херсонській області вчора Росія вбила одну людину і ще сімох поранила. Росіяни били по десятках населених пунктів.