Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

Ввечері 5 травня російська армія обстріляла Херсонську область з мінометів.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Близько 18:15 окупанти атакували селище Білозерка з мінометів. Під час цього обстрілу було зафіксовано 6 “прильотів”.

Внаслідок російського обстрілу були пошкоджені два житлові будинки. В них вибиті вікна, зруйновано дах і двері та пошкоджено газову трубу.

Попередньо минулося без постраждалих.

Фото: Пресслужба Херсонської ОВА Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

Фото: Пресслужба Херсонської ОВА Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

Фото: Пресслужба Херсонської ОВА Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

Фото: Пресслужба Херсонської ОВА Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

Фото: Пресслужба Херсонської ОВА Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року