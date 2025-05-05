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Учора росіяни вбили в Херсонській області людину, сімох поранили

Ворог активізував атаки на інфраструктуру. 

Учора росіяни вбили в Херсонській області людину, сімох поранили
Фото: EPA/UPG

У Херсонській області вчора Росія вбила одну людину і ще сімох поранила. Росіяни били по десятках населених пунктів. 

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Берислав, Бургунка, Микільське, Понятівка, Козацьке, Веселе, Черешеньки, Станіслав, Інгулець, Одрадокам'янка, Тягинка, Ольгівка, Олександрівка, Новорайськ, Дудчани, Зміївка, Гаврилівка, Дар'ївка, Саблуківка, Високе, Придніпровське, Антонівка, Білозерка, Садове, Велетенське, Дніпровське, Зарічне, Іванівка, Кізомис, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Понятівка, Республіканець, Софіївка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон. Також Росія вдарила балістикою по Херсонському району, повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, акиивізували удари і по сільськогосподарській; по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду та приватні автомобілі", – розповів він. 

За даними міської військової адміністрації, одна з поранених – жінка 40 років у Корабельному районі. Близько 20:40 росіяни вдарили по району дроном. Потерпіла під час удару була на вулиці, отримала уламкові і вибухові травми. Також постраждав чоловік 29 років з Дніпровського району – в нього вибухова і акубаротравма. Крім того, постраждали двоє мешканців Херсона – чоловіки вранці отримали контузію і мінно-вибухову травму. А о 5:30 ранку вчора ворог атакував авто з працівниками комунального підприємства "Херсонелектротранс". Поранені двоє людей – чоловік та жінка. 
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