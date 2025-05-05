Била балістикою і дронами: Росія знищила в Конотопі об'єкт інфраструктури

Російська армія під ранок атакувала Конотоп Сумської області. Знищила інфраструктурний об'єкт.

За даними міського голови Артема Семеніхіна, загиблих і поранених немає. Атаку ворог проводив комбіновано і бив інтервалами, розраховуючи поцілити в медиків і рятувальників.

"Атака була комбінована із застосуванням більше десятка шахедів та двох балістичних ракет. московити били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків", – сказав мер.