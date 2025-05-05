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Била балістикою і дронами: Росія знищила в Конотопі об'єкт інфраструктури

За даними міського голови – без жертв. 

Била балістикою і дронами: Росія знищила в Конотопі об'єкт інфраструктури
Фото: konotop.in.ua

Російська армія під ранок атакувала Конотоп Сумської області. Знищила інфраструктурний об'єкт.

За даними міського голови Артема Семеніхіна, загиблих і поранених немає. Атаку ворог проводив комбіновано і бив інтервалами, розраховуючи поцілити в медиків і рятувальників. 

"Атака була комбінована із застосуванням більше десятка шахедів та двох балістичних ракет. московити били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків", – сказав мер. 

  • Тактику повторних ударах росіяни застосовують у різних регіонах. Вони б'ють по тому самому місцю через деякий час після першого удару. Часто під час таких атак страждають медики й працівники ДСНС, які приїхали рятувати потерпілих. 
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