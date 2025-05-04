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Головне за неділю, 4 травня: понад 200 боєзіткнень, обстріли прикордоння, Зеленський в Чехії

Бойові дії на Донеччині, 201 бойове зіткнення, ворожі обстріли, вибух в аеропорту Тель-Авіва. Яким запам’ятається 1166-й день повномасштабної війни.

Головне за неділю, 4 травня: понад 200 боєзіткнень, обстріли прикордоння, Зеленський в Чехії
Наслідки російського обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська облпрокуратура

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 травня відбулося 201 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 70 ворожих атак, станом на 22:00 12 бойових зіткнень тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 травня – в новині.

На Придніпровському напрямку російська армія намагається проводити розвідувально-пошукові заходи, щоб перевірити українську оборону та спробувати закріпитись на якомусь невеликому плацдармі в острівній зоні Дніпра.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Суспільне.

Острівна частина Дніпра окупантам необхідна для вогневого контролю певних логістичних та водних шляхів. Водночас в армії РФ немає нового особового складу, а всі штурмові групи — це підготовлені російські штурмовики, які пройшли навчання у центрах, розташованих на території тимчасово окупованого Криму, Запорізької та Херсонської областей.

Більше інформації – в новині.

У неділю, 4 травня, російська армія атакувала прикордоння Сумської області. Унаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє людей, одна людина загинула.

Володимир Зеленський разом із дружиною прибув з офіційним візитом до Чехії. У програмі візиту – зустрічі з президентом Петром Павелом та прем’єром Петром Фіалою.

Під час спільної пресконференції із чеським колегою Петром Павелом президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2025 році Україна може отримати 1,8 мільйона снарядів у рамках чеської ініціативи.

Більше інформації – в новині.

У Брянській області Росії 4 травня внаслідок обстрілу пожежа виникла на заводі "Стрела", який виробляє електроніку для ВПК і співпрацює з корпорацією "Ростех".

Відомо, що завод "Стріла", який розташований у Суземському районі Брянської області, був обстріляний із РСЗВ "Град".

Кілька іноземних авіакомпаній призупинили рейси в аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві, який зазнав ракетного удару, пише Interfax-Україна з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Зокрема Lufthansa і Air Europa скасували заплановані на неділю рейси. Wizz Air скасувала всі рейси до Ізраїлю на найближчі 48 годин. Кілька рейсів скасували і Air France, Air Canada, Nippon Airways, British Airways, United Airlines та інші компанії.

Раніше в неділю запущена єменськими хуситами ракета вибухнула на території аеропорту Тель-Авіва, троє людей дістали поранення. Аеропорт припиняв роботу, проте за годину відновив приймання і відправлення літаків.

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