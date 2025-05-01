Головне за четвер, 1 травня: атака на Запоріжжя, 140 боєзіткнень, нові санкції Радбезу

Бойові дії на Донеччині, 140 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нова очільниця посольства США в Україні, напад на Стерненка. Яким запам’ятається 1163-й день повномасштабної війни.

У ніч на 2 травня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя.

“Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі”, - повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пізніше Іван Федоров повідомив, що 61-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Крім того, є люди під завалами та поранені.

Володимир Зеленський прокоментував підписання угоди про мінерали між Україною та США.

За словами глави держави, підписаний документ направлять на розгляд парламенту, і «ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань».

«Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну – доволі вагомих, – а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та, що не менш важливо, модернізації юридичних практик у нашій державі», - сказав глава держави.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 травня відбулося 140 бойових зіткнень.

Найбільше - на Курському (31) та Покровському (52) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 травня – в новині.

Активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що на нього скоїли напад.

Згодом він додав, що загрози його життю нема.

"Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони – я б нічого вже не міг писати", – написав Стерненко.

У СБУ повідомили, що нападницю затримали на місці злочину. Замах вона вчинила з вогнепальною зброєю.

Президент Володимир Зеленський надав чинності новим санкціям Ради нацбезпеки та оборони.

Про це йдеться в указах президента №267, №268 і № 269.

До списку, серед інших, потрапили зокрема колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко, який незаконно виїхав за кордон.

У санкційних списках – 15 фізичних та 36 юридичних осіб. У документі вказано, що ці люди діють в інтересах Росії або підривають національну безпеку.

Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо призначили Джулію Дейвіс тимчасовою повіреною у справах США в Україні, повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, передає «Європейська правда».

«Вона очолить посольство у вкрай важливий момент, коли ми рухаємося до укладення мирної угоди, щоб зупинити кровопролиття», — заявила Брюс.

Дейвіс має 30 років досвіду дипломатичної служби, раніше працювала в Білорусі, Литві, Грузії, Росії та Україні, а також у структурах НАТО та Держдепартаменту.

Дональд Трамп звільнив радника з питань з нацбезпеки Майкла Волца.

Волц може стати послом США при ООН.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!