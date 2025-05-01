​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка

Президент пообіцяв, що всі факти щодо розслідування будуть представлені суспільству.

Голова Служби безпеки Василь Малюк доповів президенту про розслідування обставин нападу на Сергія Стерненка.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Він наголосив, що всі факти щодо розслідування будуть представлені суспільству.

"Голова Служби безпеки України доповів щодо розслідування обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України затримала нападницю – оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству", - сказав Зеленський.

Сьогодні співробітники СБУ запобігли вбивству Стерненка. На нього було скоєно замах із вогнепальної зброї. Нападницю затримали на місці події.

Це не перший замах на активіста. У 2018 році, обороняючись від нападників, Сергій завдав одному з них поранень, внаслідок яких той помер. Стерненка намагалися за це засудити.

Сергій Стерненко – громадський активіст і волонтер, займається постачанням українській армії FPV-дронів. Більше про нього – в інтерв'ю з Сергієм "У мене немає впевненості щодо Труханова й інших проросійських політиків. Не можна довіряти зрадникам".