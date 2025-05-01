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​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка

Президент пообіцяв, що всі факти щодо розслідування будуть представлені суспільству.

​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Володимир Зеленський
Фото: А

Голова Служби безпеки  Василь Малюк доповів президенту про розслідування обставин нападу на Сергія Стерненка.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Він наголосив, що всі факти щодо розслідування будуть представлені суспільству.

"Голова Служби безпеки України доповів щодо розслідування обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України затримала нападницю – оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству", - сказав Зеленський.

  • Сьогодні співробітники СБУ  запобігли вбивству Стерненка. На нього було скоєно замах із вогнепальної зброї. Нападницю затримали на місці події. 
  • Це не перший замах на активіста. У 2018 році, обороняючись від нападників, Сергій завдав одному з них поранень, внаслідок яких той помер. Стерненка намагалися за це засудити.

Сергій Стерненко – громадський активіст і волонтер, займається постачанням українській армії FPV-дронів.  Більше про нього – в інтерв'ю з Сергієм "У мене немає впевненості щодо Труханова й інших проросійських політиків. Не можна довіряти зрадникам". 
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