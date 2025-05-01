Фото: СБУ в Telegram Затримана нападниця

Служба безпеки запобігла убивству активіста і волонтера Сергія Стерненка і затримала нападницю. Жінка скоїла замах з вогнепальною зброєю, повідомили в СБУ.

Її затримали на місці. Життю потерпілого загрози немає.

"Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вдень Сергій Стерненко повідомив, що на нього вчинили замах. Він отримав легкі поранення.

Це не перший замах на активіста. У 2018 році, обороняючись від нападників, Сергій завдав одному з них поранень, внаслідок яких той помер. Стерненка намагалися за це засудити.

Сергій Стерненко – громадський активіст і волонтер, займається постачанням українській армії FPV-дронів.

Більше про нього – в інтерв'ю з Сергієм "У мене немає впевненості щодо Труханова й інших проросійських політиків. Не можна довіряти зрадникам".