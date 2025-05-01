Служба безпеки запобігла убивству активіста і волонтера Сергія Стерненка і затримала нападницю. Жінка скоїла замах з вогнепальною зброєю, повідомили в СБУ.
Її затримали на місці. Життю потерпілого загрози немає.
"Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні.
- Сьогодні вдень Сергій Стерненко повідомив, що на нього вчинили замах. Він отримав легкі поранення.
- Це не перший замах на активіста. У 2018 році, обороняючись від нападників, Сергій завдав одному з них поранень, внаслідок яких той помер. Стерненка намагалися за це засудити.
Сергій Стерненко – громадський активіст і волонтер, займається постачанням українській армії FPV-дронів.
Більше про нього – в інтерв'ю з Сергієм "У мене немає впевненості щодо Труханова й інших проросійських політиків. Не можна довіряти зрадникам".