«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
ГоловнаСуспільствоВійна

Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад

Нападницю затримали на місці події. 

Затримана нападниця
Фото: СБУ в Telegram
Затримана нападниця

Служба безпеки запобігла убивству активіста і волонтера Сергія Стерненка і затримала нападницю. Жінка скоїла замах з вогнепальною зброєю, повідомили в СБУ.

Її затримали на місці. Життю потерпілого загрози немає. 

"Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні. 

  • Сьогодні вдень Сергій Стерненко повідомив, що на нього вчинили замах. Він отримав легкі поранення.
  • Це не перший замах на активіста. У 2018 році, обороняючись від нападників, Сергій завдав одному з них поранень, внаслідок яких той помер. Стерненка намагалися за це засудити.

Сергій Стерненко – громадський активіст і волонтер, займається постачанням українській армії FPV-дронів. 

Більше про нього – в інтерв'ю з Сергієм "У мене немає впевненості щодо Труханова й інших проросійських політиків. Не можна довіряти зрадникам". 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies