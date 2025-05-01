У Дарницькому районі зафіксували вибухи, працюють піротехніки. Попередня версія – касетні боєприпаси із дронів

БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.

У Дарницькому районі Києва сьогодні працюють групи піротехніків ДСНС. Доступ на потенційно небезпечну територію обмежили працівники поліції, повідомили в МВС.

Громадян закликали з розумінням поставитися до тимчасових заходів і дотримуватися рекомендацій рятувальників і поліції. Про яку саме територію йдеться – не уточнили.

"Основне: не чіпайте невідомі предмети. У випадку виявлення таких, повідомляйте на лінію 101 чи 102", – йдеться у повідомленні.

Мер міста Віталій Кличко підтвердив, що вибухова частина збитого БпЛА спрацювала з затримкою. Поранена одна людина – мешканка Дарницького району.

"У столиці госпіталізували одну постраждалу після нічної атаки на Київ", – сказав він.

Перший заступник голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев повідомив, що сьогодні в Дарницькому районі, в Бортничах, зафіксували вибухи "відтермінований касетних боєприпасів", які могли бути розкидані під час нічної атаки дронів.

У разі виявлення підозрілих предметів:

не наближайтесь до них

відійдіть на безпечну відстань

негайно викличте поліцію та рятувальників за номером 102

точно вкажіть місце знаходження об’єкта.

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, було близько 10 вибухів в лісопарковій зоні. Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю.

"На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб. Ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БпЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів", – повідомив Ткаченко.

На початку квітня в МВС попереджали, що російські дрони почали оснащувати додатковими вибухонбезпечними предметами. Вони можуть детонувати через невідомий час після того, як потраплять на землю. Такі предмети виявляли в Києві, але атакувати ними можуть будь-який регіон. Знайдені вибухонебезпечні предмети були схожі на трубу з квадратними насічками на корпусі: діаметр близько 5 см, довжина 35-40 см.