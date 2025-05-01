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За добу на Харківщині через обстріли РФ постраждали 13 людей, з них 8 – це діти

По Харкову і області російські війська застосували 28 ударних безпілотників та 20 КАБів. 

За добу на Харківщині через обстріли РФ постраждали 13 людей, з них 8 – це діти
Наслідки російського удару, фото ілюстративне
Фото: Дергачівська МВА

За добу на Харківщині через обстріли РФ постраждали 13 людей, з них 8 – це діти. Загалом по Харкову і області російські війська застосували 28 ударних безпілотників та 20 КАБів. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Близько опівночі у Харкові унаслідок влучання БпЛА типу "Молнія" в АЗС виникла пожежа.

Куп'янський район:

  • Ворог атакував Куп'янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горів будинок та господарча споруда на площі 150 кв. м.
  • У с. Новомиколаївка унаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" горіла лісова підстилка та валежник на площі 800 кв.м.

Харківський район:

  • У с. Васищеве унаслідок влучання 2 БпЛА типу "Герань" у складську будівлю горіли піддони та пакувальна тара. 
  • Перед цим там унаслідок влучання 2 БпЛА типу "Герань" спалахнули 2 вантажні автомобілі та конструктивні елементи виробничо-складської будівлі на площі 500 м.кв.
  • У м. Південне унаслідок обстрілу 6 БпЛА типу "Герань-2" пошкоджено багатоквартирний двоповерховий будинок, 5 приватних житлових будинків, 2 неексплуатовані будівлі та 6 автомобілів. Постраждали 13 людей, у тому числі діти. 

Ізюмський район:

  • У с. Гороховатка горіла лісова підстилка на площі 700 кв м.
  • В м. Балаклія унаслідок влучання БпЛА типу «Шахед» пошкоджено 6 виробничих будівель, адмінкорпус та 6 житлових будинків. Горіли будівельні матеріали.
  • У с. Вище Солоне унаслідок обстрілу КАБ горіла трава та очерет на площі 1,5 га.
  • А в с. Піски-Радьківські внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка на пл 3.9 га.
  • Раніше через російські обстріли на Харківщині були поранені близько пів сотні людей.
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