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Окупанти атакували Запорізьку область майже 500 разів, поранений чоловік

Від російських обстрілів страждали12 населених пунктів. 

Окупанти атакували Запорізьку область майже 500 разів, поранений чоловік
Наслідки російського обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 458 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомили у ОВА, 45-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Василівському району. Він отримав осколкові поранення ніг. Ушкоджень зазнало і його авто.

Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Гуляйполю. 

232 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Камʼянське, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

34 обстріли з РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе, Щербаки та Новоданилівку. 

188 артобстрілів завдано по території Степногірська, Лобкового, Камʼянського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 15 повідомлень про пошкодження будинків, квартир та автомобілів.
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