Росіяни атакували Миколаївську громаду Сумщини, є поранені

Російська армія атакувала з артилерії цивільну інфраструктуру Миколаївської громади Сумської області. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 30 квітня близько 16:40 год окупанти, за попередніми даними, з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаївської громади Сумського району. Унаслідок атаки ворога отримали поранення 38-річний та 62-річний цивільні чоловіки.