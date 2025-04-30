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Росіяни атакували Миколаївську громаду Сумщини, є поранені

Ворог атакував цивільну інфраструктуру з артилерії.

Росіяни атакували Миколаївську громаду Сумщини, є поранені
Фото: прокуратура Сумщини

Російська армія атакувала з артилерії цивільну інфраструктуру Миколаївської громади Сумської області. Постраждали двоє людей. 

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 30 квітня близько 16:40 год окупанти, за попередніми даними, з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаївської громади Сумського району. Унаслідок атаки ворога отримали поранення 38-річний та 62-річний цивільні чоловіки.

  • 29 квітня ворог атакував БпЛА типу FPV двох цивільних чоловіків на Сумщині, які перебували на території власного домоволодіння та збирались вивозити вулики на пасіку.
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