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Війна. Покровський напрямок

Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»

Олександру доводиться «оживляти» побиту ворогом техніку.

Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Олександр

Механік-водій - спершу механік, а потім водій, стверджує танкіст Олександр, якому після переводу з тилової частини в бойову вже не раз доводилося “оживляти” побиті ворогом машини. Та й без ворога бойова техніка має звичку ламатися, особливо якщо не дуже нова. З іншого боку, він наголошує: це не якісь сакральні знання, і за бажання професією механіка-водія може оволодіти кожен.


Про особливості роботи на Донеччині Олександр розповідає у відео в рамках спільного проєкту з ОСУВ «Хортиця» «Війна. Покровськ й напрямок».
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