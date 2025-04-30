Механік-водій - спершу механік, а потім водій, стверджує танкіст Олександр, якому після переводу з тилової частини в бойову вже не раз доводилося “оживляти” побиті ворогом машини. Та й без ворога бойова техніка має звичку ламатися, особливо якщо не дуже нова. З іншого боку, він наголошує: це не якісь сакральні знання, і за бажання професією механіка-водія може оволодіти кожен.

Про особливості роботи на Донеччині Олександр розповідає у відео в рамках спільного проєкту з ОСУВ «Хортиця» «Війна. Покровськ й напрямок».