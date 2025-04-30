Унаслідок російського обстрілу на Куп'янщині загинула людина

Унаслідок російської атаки у Новоосиновому Куп'янського району Харківщини загинув 54-річний чоловік.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
За даними слідства, 30 квітня орієнтовно о 13:45 російська армія здійснила обстріл с. Новоосинове Купʼянського району. Загинув 54-річний чоловік.
У селі пошкоджено приватні домоволодіння.
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