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Унаслідок російського обстрілу на Куп'янщині загинула людина

Ворог продовжує терор населених пунктів Харківської області.

Унаслідок російського обстрілу на Куп'янщині загинула людина
Фото: ДСНС у Харківській області

Унаслідок російської атаки у Новоосиновому Куп'янського району Харківщини загинув 54-річний чоловік. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 30 квітня орієнтовно о 13:45 російська армія здійснила обстріл с. Новоосинове Купʼянського району.  Загинув 54-річний чоловік. 

У селі пошкоджено приватні домоволодіння.

  • Унаслідок обстрілу РФ у місті Південне на Харківщині постраждали дев’ятеро місцевих мешканців, п'ятеро з них - діти. 
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