Унаслідок російського обстрілу на Куп'янщині загинула людина

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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