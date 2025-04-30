ДБР затримало дезертира, який інсценував своє "зникнення безвісти" для отримання родиною мільйонної компенсації

Про підозру оголосили військовослужбовцю-дезертиру, його матері та брату.

Правоохоронці затримали військовослужбовця, який інсценував зникнення заради отримання його родиною мільйонної компенсації.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Співробітники ДБР викрили злочинну схему незаконного отримання держвиплат, призначених родинам безвісти зниклих військовослужбовців. Правооохоронці оголосили про підозру трьом особам: військовослужбовцю-дезертиру, його матері та брату.

За даними слідства, наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби на Луганщині, про що одразу повідомив своїх родичів.

У військовій частині його визнали безвісти зниклим, чим скористався брат, запропонувавши інсценувати зникнення заради незаконного збагачення.

Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат ввели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого.

Із жовтня 2023 по листопад 2024 року родина незаконно отримала майже 1 млн грн державної допомоги.