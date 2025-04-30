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Рада знову продовжила строк добровільного повернення після СЗЧ – до 30 серпня

Передбачено, що з моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії.

Рада знову продовжила строк добровільного повернення після СЗЧ – до 30 серпня
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 30 квітня, Верховна Рада підтримала за основу та в цілому продовження строку добровільного повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ) до 30 серпня цього року. 

Як зазначає нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 282 голосами. 

Основні положення:

  • під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;
  • термін їхньої відсутності не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються (це положення додано Комітетом у рішенні до законопроєкту);
  • продовжується дія механізму добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України;
  • військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;
  • військовослужбовець якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.

  • У січні цього року Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня. Попередній термін сплив 1 січня.
  • Наприкінці серпня 2024 року Верховна Рада декриміналізувала перший факт СЗЧ чи дезертирства військовослужбовців. У листопаді ВР ухвалила законопроєкт, що дозволяє повернутися з СЗЧ на службу без судових вироків
  • У березні цього року ДБР повідомила, що завдяки закону про СЗЧ до війська повернулася 21 тисяча бійців. Найбільше повернулись бійців до ЗСУ, Національної гвардії та Прикордонної служби.
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