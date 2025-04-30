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Сеул заявив про загибель майже 600 північнокорейських військових під час боїв проти України

КНДР наразі зазнала близько 4700 втрат, включно з пораненнями та смертельними випадками.

Сеул заявив про загибель майже 600 північнокорейських військових під час боїв проти України
Полонений північнокорейський солдат
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Близько 600 північнокорейських військовослужбовців загинули в боях на боці Росії проти України із загальної кількості 15 000.

Про це повідомили південнокорейські законодавці, посилаючись на розвідувальне агентство країни, пише Reuters.

Північна Корея наразі зазнала близько 4700 втрат, включно з пораненнями та смертельними випадками, хоча її війська продемонстрували ознаки покращення бойових можливостей протягом приблизно шести місяців завдяки використанню сучасної зброї, такої як безпілотники.

В обмін на відправку військ та постачання зброї до Росії, Пхеньян, схоже, отримав технічну допомогу щодо супутників-шпигунів, а також безпілотників та зенітних ракет, заявили вони.

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Пхеньян на початку цього тижня вперше підтвердив, що відправив війська воювати на боці Росії у війні в Україні за наказом лідера Кім Чен Ина та що допоміг відновити контроль над російською територією, окупованою Україною.

“Безпрецедентне розгортання Північною Кореєю тисяч військових, а також величезної кількості артилерійських боєприпасів і ракет дало Росії вирішальну перевагу на полі бою в західній частині Курської області та зблизило дві економічно та політично ізольовані країни”, ‒ зазначає видання.

Тіла загиблих північнокорейських солдатів були кремовані в Курську, перш ніж їх відправили додому. Вважається також, що Пхеньян відправив близько 15 000 робітників до Росії, заявили законодавці, посилаючись на оцінки розвідки. Відомо, що північнокорейська робоча сила за кордоном є джерелом валютних доходів режиму, проте санкції ООН забороняють використання північнокорейської робочої сили у третіх країнах.

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