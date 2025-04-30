Із 1 травня НАТО починає інституційний аудит системи військової освіти в Україні

Фінальний звіт від аудиторів за підсумками перевірки очікується в грудні 2025 року.

Із 1 травня НАТО починає інституційний аудит вищих військових навчальних закладів системи Міністерства оборони України. Позитивні результати цього аудиту стануть кроком до визнання дипломів у державах Альянсу.

Про це повідомили у оборонному відомстві.

Якщо підсумки перевірки, яку проводитимуть фахівці НАТО, виявляться успішними, то це дозволить сертифікувати курси професійної військової освіти за стандартами Альянсу. А документи про закінчення курсів вважатимуться такими, що визнаються у державах-членах. Це сприятиме взаємосумісності українських військових освітніх структур зі структурами освіти НАТО.

Аудит проходитиме у кілька етапів та фінансуватиметься партнерами із Литви.

Спочатку експерти нададуть військовим вишам критерії відповідності та оцінювання, відповідно до яких відбуватиметься аудит та фінальна сертифікація курсів професійної військової освіти. У травні вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти мають підготувати звіти самооцінювання та заповнити опитувальники щодо відповідності зазначеним критеріям НАТО в системі освіти.

З червня по вересень експерти Північноатлантичного альянсу у сфері військової освіти вивчатимуть підготовлені звіти та опитувальники. Восени група експертів НАТО прибуде з візитом до України для зустрічі з представниками системи військової освіти.

Фінальний звіт від аудиторів за підсумками перевірки очікується в грудні 2025 року.

Результати інституційного аудиту системи військової освіти дадуть об’єктивну оцінку виконанню рекомендацій за результатами аудиту 2020 року.

У міністерстві зазначили, що за підтримки програми НАТО з удосконалення військової освіти DEEP вже забезпечується посилення підготовки українських фахівців з питань професійного розвитку, лідерства, обміну досвідом підготовки, ведення бойових дій, мовної підготовки тощо.