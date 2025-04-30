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Окупанти поранили шістьох мешканців Херсонщини і пошкодили 19 будинків

Від ворожих атак постраждали 35 населених пунктів області. 

Окупанти поранили шістьох мешканців Херсонщини і пошкодили 19 будинків
Наслідки російського обстрілу Херсонської області, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби російські окупанти поранили шістьох мешканців Херснської області. Від атак ворога постраждали 35 населених пунктів. 

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Наддніпрянське, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Білозерка, Ромашкове, Незламне, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Шляхове, Томарине, Тягинка, Бургунка, Миколаївка, Нововоронцовка, Костирка, Хрещенівка, Шевченківка, Червоний маяк, Дудчани, Михайлівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Новоолександрівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватний автомобіль.

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