Мінрозвитку оновило дату окупації Маріуполя

Це рішення важливе для людей, що отримали інвалідність під час активних бойових дій.

Міністерство розвитку громад та територій України на своєму сайті повідомило про рішення оновити офіційну дату тимчасової окупації міста Маріуполь.

Відповідно до наказу, який вже набув чинності, відтепер вважатиметься, що Маріуполь перебуває в окупації не з 4 березня, а з 21 травня 2022 року. Саме в цей день, за даними Генерального Штабу Збройних Сил України, місто було повністю зайняте російськими військами. Активні бої за Маріуполь тривали до 18 травня.

У міністерстві зазначають, що уточнення дати було важливим для "історичної справедливості і визнання реальних обставин героїчної оборони". Відомство називає це "кроком до чесності в оцінці подій".

Мінрозвитку наголошує, що зміна дати не вплине на виплати для внутрішньо переміщених осіб, натомість дасть змогу усунути несправедливість щодо людей, які отримали інвалідність до 20 травня 2022 року під час бойових дій.