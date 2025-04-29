Польська компанія Lechmar підтвердила, що поставила нову партію боєприпасів для ДПСУ за 23 млрд грн

Польська компанія PHU Lechmar 29 квітня повідомила про успішне постачання партії боєприпасів та озброєння для Державної прикордонної служби України в межах масштабного контракту на 23 мільярди гривень, передає «Інтерфакс-Україна».

«Поставки в рамках контракту тривають за затвердженим графіком. Сьогоднішня поставка — результат системної роботи, спрямованої на забезпечення українських військових сучасними засобами ураження та необхідними боєприпасами», — заявила речниця PHU Lechmar Кароліна Сюдила.

У ДПСУ підтвердили передачу снарядів калібру 152 та 122 мм, боєприпасів до РСЗВ та мін 120-го калібру.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що кошти на суму 23 млрд грн були делеговані наприкінці листопада 2024 року, а оплата за контрактами відбулася в грудні. За його словами, терміни постачання ще не вийшли, а дебіторська заборгованість у цій частині не є простроченою.

Торік журналіст видання “Наші гроші” Юрій Ніколов заявив про “найбільшу “одноразову” аферу”, коментуючи контракт із PHU Lechmar. «23 мільярди гривень одним махом хочуть вивести на закордонну «прокладку» зі 100-відсотковою оплатою наперед за зброю, яку ніхто не бачив. Мало того, що її ціна завищена, тут є ризик просто більше ніколи не побачити цієї купи мільярдів», - розповідав журналіст. Тоді нардеп Ярослав Железняк опублікував відповідь на запит із цього приводу до Міноборони. Згідно з отриманою інформацією, минуле керівництво “Агенції оборонних закупівель” (АОЗ) у грудні 2023-го вже укладало з поляками контракт на закупівлю снарядів на 70,6 млн євро (це 3 млрд гривень). Снаряди фірма не поставила. Однак в АОЗ за цей час змінили керівництво і жодних грошей “полякам” не заплатили. Загалом PHU Lechmar направила АОЗ 4 комерційні пропозиції. По одній АОЗ звертався з уточненням вартості, проте компанія за 8 місяців не спромоглася відповісти.ДПСУ відреагувала на інформацію у медіа, однак не пояснила необхідність 100% передоплати.