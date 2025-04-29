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Сьогодні на фронті вже пройшло 75 боїв, половина – на Покровському напрямку

Росіяни обстрілювали населені пункти Сумської та Чернігівської областей. 

Сьогодні на фронті вже пройшло 75 боїв, половина – на Покровському напрямку
Українські воїни
Фото: Генштаб

Станом на 16:00 29 квітня від початку доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генштаб. 

"Від цинічних обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Степок, Миропільське, Наумівка, Семенівка, Угроїди, Проходи Сумської області; Михальчина Слобода Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Миропілля та Проходи Сумської області", – йдеться у повідомленні. 

Українські воїни сьогодні зупинили атаку в районі Кам’янки на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії в напрямку Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 10 разів поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне та Ямполівка. Дотепер тривають п’ять бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили атаку поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районі Часового Яру. Ще два бойових зіткнення тривають досі.

На Торецькому напрямку противник один раз атакував поблизу Дачного.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили 22 атаки, 12 бойових зіткнень досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького та в напрямку Одрадного. Одне бойове зіткнення продовжується досі.

На Гуляйпільському напрямку противник завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.

На Курському напрямку українські оборонці відбили шість атак росіян, ще одне бойове зіткнення триває досі. Противник від початку доби завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 142 артилерійських обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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