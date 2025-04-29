Головне за ніч та ранок вівторка, 29 квітня: атака «шахедів» на Київ, майже 180 боєзіткнень, вибори в Канаді

У Дніпропетровській області російський дрон вдарив по будинку сім'ї з двома дітьми

Київ у ніч на вівторок опинився під обстрілом російськими ударними безпілотниками. У столиці було чути гучні вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Деснянському районі впали уламки "шахедів".

Мер Києва Віталій Кличко додав, що у Деснянському районі викликали медиків. Згоріла триповерхова будівля бази відпочинку.

За оновленими даними від КМВА станом на 8 ранку, потерпілих троє, усі відмовилися від госпіталізації.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 178 боєзіткнень, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 59 ворожих штурмів.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Липового, Рідкодуба, Зеленої Долини й Нового Миру.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на цьому напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 17 авіаударів, скинувши при цьому 27 керованих авіаційних бомб, і здійснив 338 обстрілів, один із яких - із реактивної системи залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1060 окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 950860 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровську область. У Самарівському районі внаслідок влучання дрона в житловий будинок убито дитину. Вона перебувала під завалами, мешканці витягли її самостійно, але дівчинка померла дорогою до лікарні.

Загинула дитина 2012 року народження, повідомили в ДСНС. Ще одну потерпілу дитину 2019 року народження з-під завалів дістали рятувальники. Постраждали і батьки дівчаток, та вони відмовилися від госпіталізації.

Загалом уночі Росія вдарила по Україні сотнею дронів.

Захисники збили 37 БпЛА, ще 47 – локаційно втрачені.

Більше інформації – в новині.

На швидкісній дорозі поблизу аеропорту Варшави сьогодні вранці зазнав аварії пасажирський автобус. Госпіталізовані 16 людей: 12 людей з автобуса, двоє водіїв та рятувальник, повідомляє Polskie Radio.

Спочатку автобус з 26 людьми на борту перекинувся під час з'їзду з траси, а потім у нього врізалася вантажівка.

В автобусі були і громадяни України та Білорусі.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час спілкування з ведучим онлайн-шоу Чарлі Кірком назвав "хибним" уявлення про те, що з часом українці можуть виграти війну проти Росії та повернути свої території.

На думку другої особи в США, затягування війни призведе лише до посилення демографічної кризи, від якої потерпають і Росія, і Україна. Венс стверджує, що за такого сценарію загинуть мільйони людей, а конфлікт може перерости у ядерну війну.

За словами посадовця, президент Дональд Трамп "змушує всіх своїх людей, включно зі мною, старанно працювати над досягненням мети припинити війну". Мирні перемовини, як оцінює Венс, наразі перебувають "у самому розпалі".

Національний мовник CBC, спираючись на результати попереднього підрахунку, прогнозує перемогу на парламентських виборах у Канаді Ліберальної партії чинного прем'єра Марка Карні, яка, ймовірно, зможе самостійно сформувати уряд, пише The Guardian. Питання більшості поки залишається відкритим.

Успіху керівної політсили посприяв провал двох партій, які могли завадити лібералам: значно нижчі результати, аніж на попередніх виборах 2021 року, демонструють "ліві" з Нової демократичної партії та блок Quebecois, який традиційно виступає за відокремлення франкомовного регіону.

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