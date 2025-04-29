У Польщі пасажирський автобус зазнав подвійної аварії: госпіталізовані 16 людей

На швидкісній дорозі поблизу аеропорту Варшави сьогодні вранці зазнав аварії пасажирський автобус. Госпіталізовані 16 людей: 12 людей з автобуса, двоє водіїв та рятувальник, повідомляє Polskie Radio.

Аварія відбулася в Давідах. Спочатку автобус з 26 людьми на борту перекинувся під час з'їзду з траси, а потім у нього врізалася вантажівка.

"Автобус, що в’їжджав на трасу S7, з’їхав з дороги, вдарився об огородження та перекинувся на бік. Ми евакуювали людей з автобуса та надали їм першу медичну допомогу. (...) Водночас, під час операції, автомобіль Добровільної пожежної служби, припаркований тут, на смузі обслуговування, потрапив під вантажівку, і водіїв обох транспортних засобів доставили до лікарні", – розповів Лукаш Вуєк із Державної пожежної служби.

За його словами, в автобусі, серед іншого, були громадяни України та Білорусі.