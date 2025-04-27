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У польських горах сталися два смертельні випадки з туристами

Туристи могли послизнутись на замерзлому снігу.

У польських горах сталися два смертельні випадки з туристами
Фото: EPA/UPG

У польських Татрах сталось два смертельні нещасні випадки з туристами, які впали з великої висоти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Як зазначено, туристи могли послизнутись на замерзлому снігу.

У поліції повідомляють, що інциденти стались в неділю рано вранці. Правоохоронці встановлюють особи загиблих.

Експерти провели огляд тіл, а про подальші кроки вирішить прокурор.

У Татрах діє низький рівень лавинної небезпеки. Хоча ризику сходження великої маси снігу немає, туристів закликають бути пильним і пам'ятати про інші ви

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