Bloomberg: австралійські лівоцентристи мають всі шанси виграти національні вибори 3 травня

Лейбористська партія наразі випереджає опозицію Ліберально-національної коаліції на 52% проти 48%, це лідерство вона утримує з початку квітня.

Лівоцентристський уряд Лейбористської партії Австралії має всі шанси виграти національні вибори після голосування 3 травня, водночас чистий рейтинг схвалення лідера опозиції Пітера Даттона впав до найнижчого рівня за всю історію спостережень, пише Bloomberg.

За даними опитування Newspoll, опублікованого в The Australian on Sunday, Лейбористська партія наразі випереджає опозицію Ліберально-національної коаліції на 52% проти 48%, це лідерство вона утримує з початку квітня.

Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе зберіг перевагу над Даттоном як бажаний прем'єр-міністр країни ‒ 51% проти 35%, тоді як чистий рейтинг схвалення лідера опозиції впав на два відсоткові пункти до -24%. Це найгірший результат Даттона з моменту його приходу до влади після того, як коаліція втратила владу на виборах 2022 року. Чистий рейтинг схвалення Албанезе залишається на рівні -9%.

Якщо опитування підтвердяться, Лейбористська партія, ймовірно, отримає достатньо місць, щоб або сформувати самостійний уряд, або утримати владу за підтримки партій меншості та незалежних.

Однак, за тиждень до початку виборчої кампанії 2025 року, опитування показують, що позиції Лейбористської партії стабілізувалися.

Альбанезе проводить кампанію за те, щоб стати першим прем'єр-міністром Австралії за понад два десятиліття, який виграє вибори поспіль, сподіваючись завершити роки політичної нестабільності в країні, які загрожували підірвати її економічний успіх.

У виборчій кампанії 2025 року домінували побоювання австралійців щодо вартості життя після трьох років постійної інфляції, високих процентних ставок та національної житлової кризи. І Лейбористська партія, і Коаліція пообіцяли у разі перемоги на виборах допомогу покупцям першого житла та надати полегшення платникам податків.