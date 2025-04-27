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У Південній Кореї заявили про випадкову стрілянину на кордоні із КНДР

Південнокорейський олдат помилково здійснив один постріл із важкого кулемета у бік КНДР.

У Південній Кореї заявили про випадкову стрілянину на кордоні із КНДР
Військові Південної Кореї на кордоні з КНДР
Фото: EPA/UPG

Південнокорейський солдат випадково здійснив постріл з кулемета у бік Північної Кореї минулого тижня, повідомляє видання Yonhap.

Відомо, що інцидент стався минулого тижня у середу близько 6:00 ранку на спостережному посту в Демілітаризованій зоні у повіті Чхорвон, що розділяє дві Кореї за 70 кілометрів на північ від Сеула.

Південнокорейські військові повідомили, що їхній солдат помилково здійснив один постріл із важкого кулемета K6. Південнокорейська сторона передала повідомлення КНДР через трансляцію, наголосивши, що постріл був ненавмисним.

Водночас, куля не досягла північнокорейської території — вона пройшла крізь укріплені двері, що, ймовірно, сповільнило її рух.

Південнокорейська армія заявила, що наразі не зафіксувала жодних незвичних рухів чи активності з боку військ Північної Кореї.

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