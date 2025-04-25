В аеропорту Торонто поліція застрелила чоловіка

Під час конфлікту він раптово дістав зброю.

Поблизу зони відльотів терміналу 1 аеропорту Торонто поліція була змушена застосувати зброю проти 30-річного чоловіка, який влаштував сварку з двома іншими людьми.

Як пише BBC, правоохоронці отримали повідомлення про конфлікт біля летовища. На місці виявилося, що участь у перепалці брали троє людей. Після "зусиль щодо деескалації" поліціянтам довелося стріляти, коли один із чоловіків раптово дістав вогнепальну зброю.

Нападника було вбито, ніхто з пасажирів чи інших відвідувачів аеропорту не постраждав. Через інцидент довелося перекрити дорогу, що вела до терміналу, проте переносів чи скасування рейсів не зафіксовано.

Прем'єр-міністр провінції Онтаріо Дуг Форд прокоментував стрілянину поблизу найбільш завантаженого аеропорту Канади. За його словами, "світ йде кудись не туди, якщо ти не можеш навіть поїхати на літак, щоб не сталося перестрілки".