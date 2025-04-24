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Макрон спростував інформацію про дострокові вибори у Франції

Президент нагадав, що після розпуску парламенту влітку минулого року ситуація у законодавчому органі залишається складною. 

Макрон спростував інформацію про дострокові вибори у Франції
Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не планує оголошувати нові позачергові вибори до парламенту, передає Politico.

Так Макрон прокоментував матеріал Bloomberg про можливість розпуску Національних зборів восени.

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«Я бачив, що один із ваших колег написав повну нісенітницю. З боку Bloomberg це було несерйозно. Я ніколи нічого подібного не говорив і не розглядав таку можливість», — заявив Макрон.

Перед цим Єлисейський палац офіційно спростував інформацію агентства. 

Макрон нагадав, що після розпуску парламенту влітку минулого року ситуація у законодавчому органі залишається складною. 

«Ми знаємо про роздробленість, яка існує в нашому політичному житті. Я постараюся створити якомога більше консенсусу, щоб почати діяти», — додав президент.

  • Bloomberg писав, що лідер Франції останніми тижнями проводив консультації з наближеними політичними діячами. Обговорення нібито мали суто консультаційний характер. Чергові парламентські вибори у Франції заплановані не раніше 2029 року.
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