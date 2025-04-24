Макрон спростував інформацію про дострокові вибори у Франції

Президент нагадав, що після розпуску парламенту влітку минулого року ситуація у законодавчому органі залишається складною.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не планує оголошувати нові позачергові вибори до парламенту, передає Politico.

Так Макрон прокоментував матеріал Bloomberg про можливість розпуску Національних зборів восени.

«Я бачив, що один із ваших колег написав повну нісенітницю. З боку Bloomberg це було несерйозно. Я ніколи нічого подібного не говорив і не розглядав таку можливість», — заявив Макрон.

Перед цим Єлисейський палац офіційно спростував інформацію агентства.

Макрон нагадав, що після розпуску парламенту влітку минулого року ситуація у законодавчому органі залишається складною.

«Ми знаємо про роздробленість, яка існує в нашому політичному житті. Я постараюся створити якомога більше консенсусу, щоб почати діяти», — додав президент.