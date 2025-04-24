Макрон: питання статусу Криму наразі не на часі

Президент Франції вважає, що дискусія про статус українського півострова «не на часі, і точно не нам її вести».

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання статусу Криму «не стоїть на порядку денному».

Про це він сказав, коментуючи заяву Дональда Трампа про те, що півострів «втрачено» для України, передає BFM TV.

«Трамп описує фактичну ситуацію. Але чи означає це, що слід погодитися з цим і дати Росії згоду? Ні», — наголосив Макрон.

За його словами, дискусія про статус Криму «не на часі, і точно не нам її вести».