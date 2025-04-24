Рубіо каже, що США можуть прийняти цивільну ядерну програму в Ірані

США були б готові дозволити Ірану зберегти цивільну ядерну програму, у разі якщо Тегеран погодиться припинити все домашнє збагачення урану, заявив державний секретар США Марко Рубіо, пише Financial Times.

Зараз адміністрація Трампа готується до третього раунду переговорів з країною.

Коментарі Рубіо цього тижня дають зрозуміти позиції Вашингтона на переговорах. Президент Дональд Трамп тисне на Іран, щоб він погодився на угоду щодо стримування його експансивної ядерної діяльності та запобігання його можливості створити зброю у своїй програмі.

Останніми тижнями офіційні особи США неоднозначно говорили про те, чого вони очікують від Тегерана. Стів Віткофф, представник Трампа та провідний учасник переговорів, минулого тижня припустив, що Вашингтон, можливо, буде готовий дозволити Ірану збагачувати уран на низьких рівнях, перш ніж наполягати на тому, що Тегеран “повинен припинити та ліквідувати” свою програму ядерного збагачення загалом.

Це сталося після того, як минулого місяця радник США з національної безпеки Майк Волц наполіг, що адміністрація вимагатиме “повного демонтажу” ядерної програми Ірану.

У розмові з Барі Вайсом для The Free Press Рубіо сказав, що Ірану доведеться імпортувати збагачений уран, якщо він хоче підтримувати цивільну програму.

“Якщо Іран хоче цивільну ядерну програму, він може мати таку ж, як і багато інших країн у світі, і тобто вони імпортують збагачений матеріал. У них справді є ядерний реактор, який імпортує російський збагачений матеріал 3,67 (відсотка чистоти), і це те, що вам потрібно, ‒ але вони не збагачують його самі”, ‒ сказав він.

Але іранські аналітики кажуть, що навіть така позиція може бути неприйнятною для Тегерана, який наполягає на тому, що республіка має право збагачувати уран для цивільних цілей як член договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі оприлюднив промову, з якою він має виступити цього тижня на Міжнародній конференції з ядерної політики Карнегі, зазначивши, що республіка “не повинна розглядатися як виняток у рамках глобальної системи нерозповсюдження”. “Іран має ті ж права та зобов’язаний тими ж зобов’язаннями, як і будь-який інший член”, ‒ сказав Арагчі.

“Повага до цього принципу рівності має важливе значення для досягнення справедливого та тривалого вирішення”, ‒ зазначив він.

Міністр додав, що угода має бути зосереджена “виключно” на ядерному питанні, повторивши, що Тегеран не хоче, щоб будь-яка угода включала його ракетну програму або підтримку бойовиків.