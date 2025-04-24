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Рамафоса поговорив з Трампом про “мирний процес в Україні”

Лідери країн також обговорили різні питання щодо відносин США та Південної Африки.

Рамафоса поговорив з Трампом про “мирний процес в Україні”
Фото: x.com/CyrilRamaphosa

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса розмовляв з президентом Дональдом Трампом про мирний процес в Україні. 

Про це лідер ПАР написав на соцплатформі X.

“Ми обидва погодилися, що війну слід якомога швидше припинити, щоб зупинити подальші непотрібні смерті”, ‒ зазначив Рамафоса.

Він додав також, що політики погодилися зустрітися найближчим часом, щоб обговорити різні питання щодо відносин США та Південної Африки.

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Раніше стало відомо, що Зеленський cкасував частину візиту до Південної Африки через атаку росіян на Київ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

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