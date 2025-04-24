Рамафоса поговорив з Трампом про “мирний процес в Україні”

Лідери країн також обговорили різні питання щодо відносин США та Південної Африки.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса розмовляв з президентом Дональдом Трампом про мирний процес в Україні.

Про це лідер ПАР написав на соцплатформі X.

“Ми обидва погодилися, що війну слід якомога швидше припинити, щоб зупинити подальші непотрібні смерті”, ‒ зазначив Рамафоса.

Він додав також, що політики погодилися зустрітися найближчим часом, щоб обговорити різні питання щодо відносин США та Південної Африки.

Раніше стало відомо, що Зеленський cкасував частину візиту до Південної Африки через атаку росіян на Київ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.