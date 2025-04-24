Військового, який продавав Китаю інформацію про війну в Україні, засудили до 7 років в'язниці

Колишній аналітик розвідки армії США Корбейн Шульц отримав від суду вирок, який передбачає 7 років позбавлення волі за те, що продавав конфіденційну військову інформацію.

Як зазначено на сайті міністерства юстиції Сполучених Штатів, 25-річний уродженець Техасу упродовж майже двох років передавав документацію своєму контакту з уряду Китаю в обмін на винагороду.

За злив таємних документів, серед яких були й пов'язані з російсько-українською війною, армійцю заплатили 42 тисячі доларів. Минулоріч у серпні Шульц визнав свою провину.

Генеральна прокурорка США Пем Бонді та директор ФБР Кеш Пател заявили, що рішення суду є демонстрацією того, яке жорстке покарання чекає на зрадників. Посадовці адміністрації Дональда Трампа також пообіцяли й надалі перешкоджати потраплянню важливої інформації в розпорядження Китаю - попри зусилля Піднебесної "вплинути на армію США".