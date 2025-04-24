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Трамп уникнув прямої відповіді щодо вимоги до України визнати Крим російським

Перемовини у Лондоні, які були практично зірвані з боку США, республіканець назвав "хорошими". 

Трамп уникнув прямої відповіді щодо вимоги до України визнати Крим російським
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті президента США Дональда Трампа попросили дати чітку відповідь, чи вимагають Сполучені Штати від України визнання Криму російським для досягнення миру.

Господар Білого дому оминув це запитання, сказавши, що "просто хоче, щоб війна закінчилася, тож все одно". 

Трамп також заявив, що "не має фаворитів, а просто хоче укладення угоди" - відкидаючи звинувачення в тому, що діє лише в інтересах кремлівського диктатора Путіна і при цьому заперечує позицію Президента України Володимира Зеленського.

Республіканець сказав, що США "мають змусити двох сильних і розумних людей домовитися - і щойно це станеться, вбивства припиняться".

Переговори у Лондоні за участі свого спецпосланця Кіта Келлога, фактично зірвані США нібито через відмову України погоджуватися з умовами "плану Трампа", президент США назвав "дуже хорошими". 

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