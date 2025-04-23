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Росіяни атакували 14 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 139 обстрілів області.

Росіяни атакували 14 громад Сумщини
Архівне фото
Фото: Дмитро Живицький

Станом на 21:00 23 квітня російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Коровинська, Путивльська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 139 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 334 вибухи

Коровинську громаду атакували ракетою, пошкоджено нежитлові приміщення, адмінбудівлю, магазин, приватні житлові будинки, двоповерхові багатоквартирні житлові будинки.

По Есманьській громаді росіяни вдарили дронами та КАБом, пошкоджено навчальний заклад.

Миропільську громаду окупанти обстріляли з мінометів, артилерії, КАБами, РСЗВ та дронами, пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, нежитлову будівлю та навчальний заклад.

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Краснопільську громаду атакували РСЗВ, мінометами, дронами та КАБами. 

По Хотінській громаді ворог вдарив з РСЗВ, мінометів, артилерії та дроном.

Юнаківську громаду обстріляли з мінометів, артилерії, РСЗВ, танку, КАБами та дронами.

Також дронами атакували Новослобідську, Середино-Будську, Путивльську, Зноб-Новгородську та Хутір-Михайлівську громади.

Великописарівську громаду армія РФ обстріляла з мінометів та дронами, а Білопільську - мінометом.

По Шалигинській громаді окупанти били мінометами, артилерією та дронами.

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