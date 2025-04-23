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На Харківському напрямку Сили оборони ліквідували російський десант

Сили оборони знищили протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", а також два БМП-3 з ворожими десантниками.

На Харківському напрямку Сили оборони ліквідували російський десант
Фото: скріншот

На Харківському напрямку Сили оборони за допомогою FPV-дронів знищили гармату МТ-12 "Рапіра", а також два БМП-3 з російським десантом.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Неподалік кордону з Росією наші захисники щодня ведуть полювання на ворога, використовуючи FPV-дрони для знищення озброєння і бронетехніки, ще до того, як він зможе завдати шкоди нашій піхоті", — кажуть військові.

Сили оборони знайшли та знищили схованку ворожого автотранспорту, протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", а також два БМП-3 з ворожими десантниками.

"Оператори дронів не дають загарбникам жодного шансу просунутися вперед. Кожен їхній рух, кожен підступний маневр – під пильним оком соколів! Знищення піхоти, руйнування позицій та ворожого озброєння і бронетехніки — це злагоджена робота підрозділів бригади 24/7 на лінії фронту", — додають в ОСУВ "Хортиця".

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