Південна Корея передала партію інженерної техніки для ДСНС України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала чергову партію інженерної техніки від Республіки Корея.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
До партії допомоги увійшли самоскиди та бульдозери, які посилять спроможності рятувальників у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
"Представники підрозділів ДСНС уже отримали ключі та пройшли навчання з користування технікою", — ідеться у повідомленні.
Голова ДСНС Андрій Даник подякував партнерам за підтримку та відзначив, що саме корейська техніка суттєво зменшила ризики для українських саперів.
"50% машин розмінування – це техніка з Кореї. Як тільки вони з’явились, кількість загиблих саперів зменшилась у рази," — каже він.
Посол Республіки Корея в Україні Пак Кічанг висловив захоплення стійкістю українців та запевнив у подальшій підтримці.
- На початку квітня Південна Корея надала 100 мільйонів доларів на підтримку України.