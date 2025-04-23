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Росіяни атакували "Молнією" Чугуїв на Харківщині

Постраждав 36-річний чоловік.

Росіяни атакували "Молнією" Чугуїв на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російський БпЛА "Молнія" вдарив біля житлового сектора у Чугуєві, від удару постраждав мирний житель.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у місті Чугуїв 23 квітня близько 15:15 ударний БпЛА ворога поцілив у землю біля  приватного житлового сектору. Пошкоджено автомобіль та гараж. 

36-річний чоловік, який в цей час проходив повз, отримав поранення. Потерпілого госпіталізували до лікарні. 

Попередньо встановлено, що для атаки ворог застосував БпЛА "Молния-2".

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — повідомляє відомство.

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