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У районі Вовчанська на Харківщині бійці ДПСУ ліквідували 10 російських окупантів і знищили антену зв’язку

Українські військові вдарили по місцях зосередження ворога.

У районі Вовчанська на Харківщині бійці ДПСУ ліквідували 10 російських окупантів і знищили антену зв’язку
Боєць Сил оборони України з БпЛА
Фото: Генштаб

У районі Вовчанська Харківської області бійці Держприкордонслужби ліквідували 10 російських окупантів, а також ворожу антену зв’язку.

Про це інформує ОСУВ "Хортиця".

"Прикордонники бригади "Гарт" успішно відпрацьовують по живій силі противника і нищать його в районі Вовчанська", — кажуть в ОСУВ.

У результаті успішної роботи прикордонників по місцях зосередження ворога, було ліквідовано 10 окупантів, а також знищено антену ворожого зв’язку.

  • На Куп'янському напрямку російські війська не припиняють спроб передислокувати особовий склад на правий берег річки Оскіл.
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