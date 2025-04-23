У районі Вовчанська Харківської області бійці Держприкордонслужби ліквідували 10 російських окупантів, а також ворожу антену зв’язку.
Про це інформує ОСУВ "Хортиця".
"Прикордонники бригади "Гарт" успішно відпрацьовують по живій силі противника і нищать його в районі Вовчанська", — кажуть в ОСУВ.
У результаті успішної роботи прикордонників по місцях зосередження ворога, було ліквідовано 10 окупантів, а також знищено антену ворожого зв’язку.
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