У районі Вовчанська Харківської області бійці Держприкордонслужби ліквідували 10 російських окупантів, а також ворожу антену зв’язку.

Про це інформує ОСУВ "Хортиця".

"Прикордонники бригади "Гарт" успішно відпрацьовують по живій силі противника і нищать його в районі Вовчанська", — кажуть в ОСУВ.

У результаті успішної роботи прикордонників по місцях зосередження ворога, було ліквідовано 10 окупантів, а також знищено антену ворожого зв’язку.