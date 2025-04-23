Росіяни упродовж минулого тижня скинули понад 100 КАБів на Сумщину, — ОВА

Із 200 населених пунктів Сумщини вже евакуювали майже 49 тисяч мешканців.

За минулий тиждень росіяни скинули понад 100 КАБів на населені пункти Сумської області. Ворог пошкодиводну із підстанцій у Конотопському районі.

Про це в ефірі повідомляє начальник Суської ОВА Олег Григоров.

За слвами Григоова, лише за останню добу на Сумщині зафіксували 226 ворожих обстрілів з різного виду озброєння. Найбільше атак припало на Сумський та Шосткинський райони. Через удари ворога в області пошкоджені житлові будинки та об’єкт критичної інфраструктури.

"Учора була пошкоджена одна з підстанцій на території Конотопського району. Понад 400 споживачів лишились без електроенергії. На щастя, за минулу добу не маємо загиблих. Однак позавчора у Шалигинській громаді виявили тіло чоловіка, який підірвався на ворожій міні. Наразі тривають заходи для підготовки евакуації загиблого", – каже очільник ОВА.

Начальник Сумської ОВА зазначив, що з 200 населених пунктів Сумщини, які підпадають евакуації, вже евакуювали майже 49 тисяч мешканців.