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Унаслідок російських обстрілів у Херсоні постраждали троє людей

Потерпілих госпіталізували.

Унаслідок російських обстрілів у Херсоні постраждали троє людей
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська продовжують терор цивільного населення Херсона. Цього разу через ворожі обстріли постраждали троє херсонців.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 14:00 внаслідок скидання вибухівки з дрона 67-річний чоловік та 32-річна жінка дістали вибухові травми", — ідеться у повідомленні. 

Пізніше росіяни атакували місто з артилерії, через що 39-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення плеча та ноги.

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