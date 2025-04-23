Унаслідок російських обстрілів у Херсоні постраждали троє людей

Російські війська продовжують терор цивільного населення Херсона. Цього разу через ворожі обстріли постраждали троє херсонців.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 14:00 внаслідок скидання вибухівки з дрона 67-річний чоловік та 32-річна жінка дістали вибухові травми", — ідеться у повідомленні.
Пізніше росіяни атакували місто з артилерії, через що 39-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення плеча та ноги.
- Російська армія знищила ключове підприємство енергетичної інфраструктури Херсона. Ворог бив по ньому понад добу з артилерії і дронів, а вранці – знищили його.