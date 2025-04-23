СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
​Taurus для України
​Taurus для України
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти завдали авіаудару по Слов'янську на Донеччині, є загиблий (доповнено)

Через авіаудар поранень зазнали двоє людей.

Російські окупанти завдали авіаудару по Слов'янську на Донеччині, є загиблий (доповнено)
обстріл Слов'янська
Фото: Вадим Лях

Російські військові завдали авіаудару по Слов'янську у Донецькій області. 72-річний цивільний помер у лікарні через важкі травми.

Про це повідомляє начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Сьогодні, 23 квітня, о 10-й годині Слов'янськ зазнав ворожого обстрілу. Ворог скинув ФАБи на вулицях Александрова та Хортицька. Унаслідок обстрілу дві людини зазнали поранень, одна з них була у вкрай важкому стані.

"У лікарні помер 72-річний чоловік, якого було поранено під час сьогоднішнього обстрілу. Лікарі боролися за його життя, але зусилля виявилися марними", — пише Лях.

Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні оселі.

Також ще 3 авіабомби росіяни скинули на Чернігівку Добропільської громади — там поранено 1 людину, пошкоджено 7 будинків

  • На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 7 отримали поранення. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies