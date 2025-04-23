Російські окупанти завдали авіаудару по Слов'янську на Донеччині, є загиблий (доповнено)

Російські військові завдали авіаудару по Слов'янську у Донецькій області. 72-річний цивільний помер у лікарні через важкі травми.

Про це повідомляє начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Сьогодні, 23 квітня, о 10-й годині Слов'янськ зазнав ворожого обстрілу. Ворог скинув ФАБи на вулицях Александрова та Хортицька. Унаслідок обстрілу дві людини зазнали поранень, одна з них була у вкрай важкому стані.

"У лікарні помер 72-річний чоловік, якого було поранено під час сьогоднішнього обстрілу. Лікарі боролися за його життя, але зусилля виявилися марними", — пише Лях.

Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні оселі.

Також ще 3 авіабомби росіяни скинули на Чернігівку Добропільської громади — там поранено 1 людину, пошкоджено 7 будинків