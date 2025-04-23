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Венс сказав, що для угоди між Україною та Росією потрібні територіальні поступки і пригрозив виходом США з процесу

Вашингтон зробив “дуже чітку пропозицію” Росії та Україні щодо шляху просування до мирної угоди, додавши, що “настав час для них або сказати “так”, або для Сполучених Штатів відійти від цього процесу”, заявив американський віцепрезидент.

Венс сказав, що для угоди між Україною та Росією потрібні територіальні поступки і пригрозив виходом США з процесу
Джей Ді Венс сперечається з президентом України під час зустрічі Трампа і Зеленського
Фото: EPA

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що Вашингтон зробив “дуже чітку пропозицію” Росії та Україні щодо шляху просування до мирної угоди, додавши, що “настав час для них або сказати «так», або для Сполучених Штатів відійти від цього процесу”, пише Bloomberg.

“Теперішні лінії, десь близько до них, це те, де у підсумку, я думаю, встановите нові лінії конфлікту”, ‒ сказав Венс журналістам в Індії. 

Він додав, що це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін зараз контролює.

“Має відбутися певний територіальний обмін”, ‒ сказав Венс, додавши, що хоча кордон може не закінчитися такими ж лініями фронту, як зараз, обидві сторони повинні “скласти зброю, заморозити «це» і продовжити справжнє будівництво кращої Росії та кращої України”.

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Венс сказав, що він “оптимістично налаштований” щодо переговорів, додавши, що вважає, що всі сторони досі вели переговори добросовісно.

Заплановані на середу в Лондоні переговори між високопосадовцями США, України та великих європейських держав були знижені до зустрічей на технічному рівні після того, як держсекретар США Марко Рубіо відклав свій візит.

США готові визнати контроль Росії над українським Чорноморським півостровом і послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди, повідомляв раніше Bloomberg. Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що його країна не визнає російську владу в Криму, який міжнародно визнаний територією України.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп попередив, що готовий відмовитися від зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні, якщо найближчим часом не вдасться досягти угоди. Його представник Стівен Віткофф вирушив до Росії пізніше цього тижня після того, як втретє відвідав президента Володимира Путіна з моменту інавгурації та описав свою останню зустріч як “переконливу”.

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