На Черкащині затримали 42-річного підозрюваного в корегуванні російських ударів

Чоловік є уродженцем Бахмута, і восени 2022 року переїхав до центрального регіону країни.

Правоохоронці затримали на Черкащині ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний уродженець Бахмута, який восени 2022 року переїхав до центрального регіону України, а згодом почав працювати на окупантів.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та СБУ.

Фото: Офіс генпрокурора Затриманий російський корегувальник

У грудні 2024 року в месенджері Telegram на чоловіка вийшли представники ФСБ РФ та запропонували співпрацю за грошову винагороду. Він погодився.

Агент систематично виконував завдання ворога. Збирав і передавав точні координати, фотографії та відео військових об’єктів, а також інформацію про місця дислокації засобів протиповітряної оборони та особового складу ЗСУ на території Черкаської області.

Наприклад, для наведення удару по районному ТЦК агент під виглядом оновлення облікових даних прийшов до військового об’єкта і звідти "скинув" його геолокацію ворогу.

Крім того, він регулярно об’їжджав територію області, намагаючись виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ. Під час таких розвідвилазок зрадник шпигував також за навчальними центрами і запасними командними пунктами українських військ.

У подальшому він сподівався влаштуватися головним спеціалістом до місцевого органу самоврядування, щоб використовувати посаду для збору додаткової розвідінформації.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.