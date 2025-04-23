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За добу на фронті зафіксували 144 бої, з них понад третина пройшла на Покровському напрямку

Сил оборони уразили 19 районів зосередження противника, чотири артилерійські засоби, засіб ППО та пункт управління противника.

За добу на фронті зафіксували 144 бої, з них понад третина пройшла на Покровському напрямку
війна з рф
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1155-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення.

Як пише Генштаб, українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. 

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 125 авіаударів, скинувши 242 КАБ. Крім цього, здійснив 6019 обстрілів, зокрема 150 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди, Миропільське, Проходи Сумської області; Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Сухий Яр, Зоря, Водяне, Гродівка, Красний Яр, Олексіївка, Новопавлівка, Багатир, Новопіль, Олександро-Калинове, Яблунівка, Ялта Донецької області; Біляківка Дніпропетровської області; Запоріжжя, Гуляйполе, Новодарівка, Лобкове, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області; Іванівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, засіб ППО та пункт управління противника.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Колодязі, Надія, Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки.

Фото: Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Березівка, Котлярівка, Преображенка, Новоукраїнка, Шевченко, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Новопавлівка, Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка.

Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного.

Фото: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 15 авіаударів, скинувши при цьому 36 КАБ, здійснив 344 обстріли, сім з яких – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 22 штурмові дії загарбників.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

  • Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 138 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 163 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.
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