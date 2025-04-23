У Київській області внаслідок атаки Росії горів готельний комплекс

У Броварському районі Київської області вночі внаслідок атаки Росії горів готельно-ресторанний комплекс. Пожежа почалася внаслідок падіння уламків, повідомили в ДСНС.
Вогнеборці вже загасили вогонь. Поранених немає.
"У Броварському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі: горіли дві окремо розташовані будівлі", – йдеться у повідомленні.
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