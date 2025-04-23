​Taurus для України
​Taurus для України
США на переговорах у Лондоні представлять троє посадовців Трампа
США на переговорах у Лондоні представлять троє посадовців Трампа
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаСуспільствоВійна

У Київській області внаслідок атаки Росії горів готельний комплекс

Поранених немає. 

У Київській області внаслідок атаки Росії горів готельний комплекс
Вогнеборці гасять загоряння
Фото: ДСНС України в Telegram

У Броварському районі Київської області вночі внаслідок атаки Росії горів готельно-ресторанний комплекс. Пожежа почалася внаслідок падіння уламків, повідомили в ДСНС. 

Вогнеборці вже загасили вогонь. Поранених немає.

"У Броварському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі: горіли дві окремо розташовані будівлі", – йдеться у повідомленні. 

Наслідки падіння уламків ворожого дрона
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки падіння уламків ворожого дрона

  • Уночі ворог знову атакував Харків дронами – було близько шести вибухів.
  • У Полтаві росіяни атакували дроном житловий квартал. Поранені троє людей. 
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies